Кому можуть призначити пільгу

Особи, які входять до визначеного урядом списку категорій вразливості, можуть отримати знижку на комунальні послуги у розмірі 50%.

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До таких категорій належать:

  • сім'ї, де є діти з інвалідністю;
  • багатодітні родини;
  • домогосподарства, які є дитбудинками сімейного типу, прийомні сім'ї та опікуни;
  • члени родини (у тому числі і батьки) особи, яка відноситься до рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту, за умови, що службовець загинув чи зник безвісти під час виконання службових обов'язків.

Що треба для субсидії

Субсидію в Україні отримують родини, які не в змозі заплатити за свої комунальні послуги самостійно. Для її оформлення потрібні наступні документи:

  • заява;
  • посвідчення особи;
  • свідоцтво про право власності на житло або договір оренди;
  • декларація про доходи.