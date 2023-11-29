Кому можуть призначити пільгу
Особи, які входять до визначеного урядом списку категорій вразливості, можуть отримати знижку на комунальні послуги у розмірі 50%.
Читайте також Як отримати субсидію, коли є борги за комунальні послуги
До таких категорій належать:
- сім'ї, де є діти з інвалідністю;
- багатодітні родини;
- домогосподарства, які є дитбудинками сімейного типу, прийомні сім'ї та опікуни;
- члени родини (у тому числі і батьки) особи, яка відноситься до рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту, за умови, що службовець загинув чи зник безвісти під час виконання службових обов'язків.
Що треба для субсидії
Субсидію в Україні отримують родини, які не в змозі заплатити за свої комунальні послуги самостійно. Для її оформлення потрібні наступні документи:
- заява;
- посвідчення особи;
- свідоцтво про право власності на житло або договір оренди;
- декларація про доходи.