Каким должен быть долг

Чтобы получить субсидию, важно не иметь просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Если эта задолженность длится дольше 3 месяцев и составляет 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 680 гривен, то в субсидии отказывают.

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Однако даже при таких обстоятельствах субсидия может быть назначена.

Как получить субсидию

Субсидию могут назначить несмотря на задолженность, если поставщик и потребитель коммунальной услуги заключили договор реструктуризации задолженности.

Важно! Копия такого договора приобщается к заявлению субсидию.

Кроме того, если вы отказали в назначении жилищной субсидии в связи с задолженностью, вы можете обратиться с новым заявлением о назначении субсидии. Там должен быть перечень тех услуг, по которым задолженность по оплате отсутствует.

Как восстановить субсидию

Субсидию могут отменить не только за долги, но и по другим причинам, например:

смерть получателя субсидии;

изменение состава семьи;

выявление дополнительного дохода семьи;

смена места жительства семьи.

Чтобы возобновить выплаты, нужно обратиться в отделение ПФУ или воспользоваться приложением Действие или вебпорталом. Для оформления и возобновления субсидии необходимо: