Каким должен быть долг
Чтобы получить субсидию, важно не иметь просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Если эта задолженность длится дольше 3 месяцев и составляет 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 680 гривен, то в субсидии отказывают.
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Однако даже при таких обстоятельствах субсидия может быть назначена.
Как получить субсидию
Субсидию могут назначить несмотря на задолженность, если поставщик и потребитель коммунальной услуги заключили договор реструктуризации задолженности.
Кроме того, если вы отказали в назначении жилищной субсидии в связи с задолженностью, вы можете обратиться с новым заявлением о назначении субсидии. Там должен быть перечень тех услуг, по которым задолженность по оплате отсутствует.
Как восстановить субсидию
Субсидию могут отменить не только за долги, но и по другим причинам, например:
- смерть получателя субсидии;
- изменение состава семьи;
- выявление дополнительного дохода семьи;
- смена места жительства семьи.
Чтобы возобновить выплаты, нужно обратиться в отделение ПФУ или воспользоваться приложением Действие или вебпорталом. Для оформления и возобновления субсидии необходимо:
- заявление;
- право на доходы домохозяйства;
- договор аренды или свидетельство о праве собственности на указанное жилье.
- актуальная информация о членах домохозяйства.