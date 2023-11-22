Як отримати солідну знижку на комуналку

Деякі українці мають змогу отримати знижку 50% на оплату комунальних. Інші громадяни також можуть платити за ЖКП менше, якщо оформлять субсидію.

Хто може платити за комуналку менше

У ПФУ повідомили, що 50% знижки на ЖКП можуть отримати найбільш вразливі громадяни. Цей список визначається урядовими структурами.

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Зараз до категорії найбільш вразливих відносяться:

сім'ї, де є діти з інвалідністю;

багатодітні родини;

домогосподарства, які є дитбудинками сімейного типу, прийомні сім'ї та опікуни;

члени родини (у тому числі і батьки) особи, яка відноситься до рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту, за умови, що службовець загинув чи зник безвісти під час виконання службових обов'язків.

Хто ще може отримати знижені ЖКП:

інші пільговики;

домогосподарства, які мають субсидію.

Як отримати субсидію

На субсидію мають право виключно малозабезпечені родини, які не мають достатнього фінансового забезпечення для оплати комуналки. Які документи потрібні для її оформлення:

заява;

посвідчення особи;

свідоцтво про право власності на житло або договір оренди;

декларація про доходи.

Оформити заяву можна офлайн у ПФУ або онлайн через застосунок Дія. Розгляд заявки триватиме до 30 днів.

Отримувати одночасно пільги на ЖКП та субсидію неможливо.