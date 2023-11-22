Як отримати солідну знижку на комуналку
22 листопада 2023, 14:07Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Деякі українці мають змогу отримати знижку 50% на оплату комунальних. Інші громадяни також можуть платити за ЖКП менше, якщо оформлять субсидію.
Хто може платити за комуналку менше
У ПФУ повідомили, що 50% знижки на ЖКП можуть отримати найбільш вразливі громадяни. Цей список визначається урядовими структурами.
Читайте також Дешевшати точно не будуть: чи будуть яйця за ціною золота
Зараз до категорії найбільш вразливих відносяться:
- сім'ї, де є діти з інвалідністю;
- багатодітні родини;
- домогосподарства, які є дитбудинками сімейного типу, прийомні сім'ї та опікуни;
- члени родини (у тому числі і батьки) особи, яка відноситься до рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту, за умови, що службовець загинув чи зник безвісти під час виконання службових обов'язків.
Хто ще може отримати знижені ЖКП:
- інші пільговики;
- домогосподарства, які мають субсидію.
Як отримати субсидію
На субсидію мають право виключно малозабезпечені родини, які не мають достатнього фінансового забезпечення для оплати комуналки. Які документи потрібні для її оформлення:
- заява;
- посвідчення особи;
- свідоцтво про право власності на житло або договір оренди;
- декларація про доходи.
Оформити заяву можна офлайн у ПФУ або онлайн через застосунок Дія. Розгляд заявки триватиме до 30 днів.Зверніть увагу! Отримувати одночасно пільги на ЖКП та субсидію неможливо.