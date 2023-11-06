Хто може отримати знижку 100% на оплату комуналки

Аби отримувати менші платіжки за комунальні послуги, українці можуть оформити субсидію. Пільги надаються виключно малозабезпеченим громадянам.

Хто має право на субсидії

Пільги на оплату комуналки надаються громадянам, дохід яких на 15% нижчий за суму платіжок. Також важливою умовою є те, що середній дохід кожного члена родини не перевищує 3 760 гривень.

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Заявку для отримання субсидії можна оформити як онлайн, так і офлайн. Для цього необхідно подати такі документи:

заяву про потребу;

декларацію про доходи;

договір оренди чи свідоцтво про право власності.

Хто може отримати повну компенсацію від держави

Отримувачем субсидії може бути як орендар, так і власник приміщення.

Розмір пільг розраховується індивідуально. Однак, у деяких випадах, він становить 100% від загальної суми платіжок. На що можна отримати повну компенсацію від держави:

ЖКП;

скраплений газ;

дрова;

брикети;

рідке побутове паливо.

100% знижки на комуналку надають особам, які працюють в музеях, закладах освіти і культури й при цьому живуть у СМТ чи селах. Також таку компенсацію отримують громадяни, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною та члени їхніх сімей, попри місце проживання.

Субсидію на 100% відшкодування за комуналку надають представникам певних професій. Умовою є те, що вони проживають і працюють у сільській місцевості. Йдеться про такі спеціальності: