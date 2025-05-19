Не тільки пенсіонери: хто і як може отримати допомогу на сплату комуналки

Деякі категорії українців можуть менше платити за комуналку завдяки пільгам та субсидіям. Їх можна оформити офлайн чи онлайн.

Субсидія для пенсіонерів та інших пільговиків

Українці можуть отримати різний розмір знижки на сплату комуналки, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Чому споживачам газу доведеться переплатити майже 500 гривень

Пільгу можуть застосувати для сплати послуг з управління багатоквартирним будинком, постачання та розподілу газу, електроенергії, тепла та води, а також вивезення сміття. Окрім цього надають пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу. Хто може отримати знижки на комунальні послуги:

Знижка 25%

Доступна для дітей війни.

Знижка 50%

Доступна для членів сімей загиблих військових, багатодітних та прийомних сімей, рідних померлих з числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, сімей з дітьми з інвалідністю, учасників війни, жертв нацистських переслідувань.

Знижка 75%

Доступна для учасників бойових дій.

Знижка 100%

Доступна для осіб з інвалідністю внаслідок війни, пенсіонерів, які працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у селах та селищах – 100% знижки.

Субсидія для інших категорій українців

Право на грошову допомогу також має малозабезпечена сімʼя, у якої дохід нижчий, ніж два прожиткових мінімуми, і у якої витрати на комунальні послуги становлять понад 15% її сумарного доходу. Також право на субсидію мають пенсіонери.

Розмір субсидії – це різниця між вартістю всіх комунальних послуг з урахуванням соціального нормативу та розміром обов’язкового платежу. Щоб визначити обов’язковий платіж, треба середньомісячний сукупний дохід домогосподарства помножити на обов’язковий відсоток платежу.

Обов’язковий відсоток платежу також обчислюється за формулою. Для цього середньомісячний сукупний дохід ділять на кількість членів родини і визначають дохід на одну особу.

Потім його ділять на розмір прожиткового мінімуму. Результат ділиться на 2 (базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії), а потім множиться на 15% (базова норма плати за послуги).

Як оформити знижку на комунальні послуги

Подати до Пенсійного фонду України документи для призначення пільги можна в один зі способів:

Особисто, звернувшись до обраного сервісного центру ПФУ або до уповноважених посадових осіб сільської, селищної, міської ради, громади, ЦНАПу;

Поштою – на адресу органу ПФУ;

Онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ, застосунок "Пенсійний фонд" або через портал Дія.

Які документи потрібні для оформлення пільги:

Паспорт;

Документ, що підтверджує право на пільгу;

Обліковий номер реєстраційної картки платника податків.

Пільгу надають упродовж 12 місяців із місяця визначення відповідного права, але не більше ніж до останнього дня календарного року. З нового календарного року право на отримання знажки визначає ПФУ автоматично відповідно до доходів сім'ї.

Зауважте! Пільгу надають за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї за попередні 6 місяців, виходячи з розрахунку на одного члена сім'ї, не перевищує 4 240 грн.