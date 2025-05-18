За що прийдеться сплати додатково споживачам газу

Для безпечного користування газом українцям рекомендують регулярно перевіряти та обслуговувати газові мережі Про це нагадали у "Газмережі", передає 24 Канал.

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Втім, технічне обслуговування газових мереж є платною послугою: її вартість наразі складає 441,12 гривні. Під час обслуговування фахівці:

оглянуть технічний стан газових мереж;

перевірять приміщення на наявність газу в повітрі;

виявлять можливі витоки газу;

виконають очищення, змащення та інші роботи для підтримання справності газового обладнання.

Оформити замовлення можна у Центрі обслуговування клієнтів за місцем проживання.