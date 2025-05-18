За что придется платить дополнительно потребителям газа

Для безопасного пользования газом украинцам рекомендуют регулярно проверять и обслуживать газовые сети Об этом напомнили в "Газсети", передает 24 Канал.

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Впрочем, техническое обслуживание газовых сетей является платной услугой: ее стоимость сейчас составляет 441,12 гривны. Во время обслуживания специалисты:

осмотрят техническое состояние газовых сетей;

проверят помещения на наличие газа в воздухе;

обнаружат возможные утечки газа;

выполнят очистку, смазки и другие работы для поддержания исправности газового оборудования.

Оформить заказ можно в Центре обслуживания клиентов по месту жительства.