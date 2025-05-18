За что придется платить дополнительно потребителям газа

Для безопасного пользования газом украинцам рекомендуют регулярно проверять и обслуживать газовые сети Об этом напомнили в "Газсети", передает 24 Канал.

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Впрочем, техническое обслуживание газовых сетей является платной услугой: ее стоимость сейчас составляет 441,12 гривны. Во время обслуживания специалисты:

  • осмотрят техническое состояние газовых сетей;
  • проверят помещения на наличие газа в воздухе;
  • обнаружат возможные утечки газа;
  • выполнят очистку, смазки и другие работы для поддержания исправности газового оборудования.

Оформить заказ можно в Центре обслуживания клиентов по месту жительства.

Почему нужно осуществить проверку газовых сетей

Проверять газовые сети стоит не только ради безопасности, но и для экономии. Из-за микротрещин или пониженного давления газ может теряться незаметно, но регулярно. Например, утечка 0,5 кубометра в сутки обойдется примерно в 1000 гривен в год.