За что придется платить дополнительно потребителям газа
Для безопасного пользования газом украинцам рекомендуют регулярно проверять и обслуживать газовые сети Об этом напомнили в "Газсети", передает 24 Канал.
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Впрочем, техническое обслуживание газовых сетей является платной услугой: ее стоимость сейчас составляет 441,12 гривны. Во время обслуживания специалисты:
- осмотрят техническое состояние газовых сетей;
- проверят помещения на наличие газа в воздухе;
- обнаружат возможные утечки газа;
- выполнят очистку, смазки и другие работы для поддержания исправности газового оборудования.
Оформить заказ можно в Центре обслуживания клиентов по месту жительства.