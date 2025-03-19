Які додаткові пільги держава гарантує людям з інвалідністю II групи

Особи з інвалідністю II групи мають право на ряд пільг. Ті, хто має стійкі та серйозні функціональні обмеження, але здатні самостійно піклуватися про себе, можуть отримати підтримку від держави.

Пільги для працівників

При прийомі на роботу особи з інвалідністю II групи не підлягають випробувальному терміну. Крім того, вони можуть звільнитися за власним бажанням в будь-який час, передає 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Також, якщо працівник з інвалідністю II групи просить встановити індивідуальний графік роботи, роботодавець зобов’язаний це забезпечити.

Такі особи можуть вибрати зручний для себе час відпустки, навіть якщо не пройшло шість місяців безперервної роботи. Щорічна відпустка для них триваліша.

Пільги на комунальні послуги та житло

Згідно з українським законодавством, статус інвалідності II групи не дає права на пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Проте такі особи можуть отримати субсидію на загальних умовах.

Особи з інвалідністю II групи мають пріоритет при отриманні житла. Перше право на житлові приміщення мають ті, хто постраждав на виробництві або є військовослужбовцем. Для того, щоб скористатися правом першочерговості, необхідно бути на обліку осіб, які потребують покращення житлових умов.

Важливо! Люди з інвалідністю II групи, а також родини з дітьми, які мають інвалідність, мають право першочергово отримати квартири або одноквартирні будинки з соціального житлового фонду. Для цього обов'язковим є перебування на обліку.

Пільги на ліки

Особи з інвалідністю II групи мають право на пільгове придбання лікарських засобів при амбулаторному лікуванні, сплачуючи лише 50% їх вартості за рецептами лікарів.

Для осіб, інвалідність яких настала внаслідок війни, лікарські засоби, імунобіологічні препарати та ліки, виписані лікарем, надаються безкоштовно.

Також ці особи можуть отримувати пільгові послуги на:

Протезно-ортопедичні вироби та ортопедичне взуття;

Спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;

Засоби для пересування;

Допоміжні засоби для особистої мобільності, переміщення та підйому;

Меблі та оснащення;

Спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

Для людей з інвалідністю II групи, що мають порушення зору, існують додаткові пільги:

Для осіб від 14 років забезпечуються годинниками (для дітей від 6 років – електронними годинниками), а також аудіоплеєрами;

Студенти отримують диктофони;

Ті, хто відвідує бібліотеки, забезпечуються аудіоплеєрами.

За медичними показаннями, особи з інвалідністю II групи мають право на безкоштовне санаторно-курортне лікування.

Інші пільги

Пільги на обслуговування

Особи з інвалідністю II групи мають право на позачергове обслуговування в касах міського та міжміського транспорту, а також на інші послуги, де передбачена черга.

Пільги на проїзд

Особи з інвалідністю II групи мають право на безкоштовний проїзд у міському пасажирському транспорті, за винятком таксі. Крім того, передбачена знижка 50% на проїзд повітряним, залізничним, річковим та автомобільним транспортом незалежно від форми власності, яка діє з 1 жовтня по 15 травня.

Пільги для отримання освіти

Особи з інвалідністю мають право вступати до вищих навчальних закладів на конкурсній основі в межах квот. Вони також можуть зараховуватися до професійно-технічних навчальних закладів без конкурсу за умови успішного складання іспитів.

Зауважте! Студентам, які є дітьми з інвалідністю або самі мають інвалідність II групи, призначають соціальні стипендії, а також можуть надаватися додаткові соціальні та матеріальні допомоги.

Пільги на телефони

Люди з інвалідністю II групи мають право на позачергове та пільгове встановлення квартирних телефонів коштом місцевих бюджетів. Особи з інвалідністю по слуху та діти від 7 років з інвалідністю по слуху мають право на забезпечення мобільними телефонами для письмового спілкування.