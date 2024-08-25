Платити чи ні: чи є пільги на проїзд для пенсіонерів
Про право пенсіонерів на безкоштовний проїзд у громадському транспорті знають не усі. Втім, ця пільга має певні обмеження, про які необхідно знати заздалегідь.
Безоплатний проїзд для пенсіонерів
Для пенсіонерів передбачено безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті та на приміських маршрутах. Вони також можуть користуватися приміськими поїздами безоплатно, за умови пред'явлення пенсійного посвідчення.
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Що стосується маршруток, то тарифи та перелік пільгових категорій пасажирів, яких водії повинні перевозити безкоштовно – визначаються місцевими радами. Відповідна інформація повинна бути опублікована на офіційному сайті ради та розміщена в салоні кожної маршрутки.
Важливо! Ця пільга не поширюється на таксі.
Які додаткові пільги мають пенсіонери
Пенсіонери також можуть скористатися рядом пільг, серед яких:
- Звільнення від сплати за житлово-комунальні послуги для тих, хто проживає в сільській місцевості та працює в певних галузях, таких як культура, медицина або освіта.
- Можливість отримати безоплатну юридичну допомогу або ж скористатися нею зі значною знижкою.
- Оформлення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.