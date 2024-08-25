Безоплатний проїзд для пенсіонерів

Для пенсіонерів передбачено безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті та на приміських маршрутах. Вони також можуть користуватися приміськими поїздами безоплатно, за умови пред'явлення пенсійного посвідчення.

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Що стосується маршруток, то тарифи та перелік пільгових категорій пасажирів, яких водії повинні перевозити безкоштовно – визначаються місцевими радами. Відповідна інформація повинна бути опублікована на офіційному сайті ради та розміщена в салоні кожної маршрутки.

Важливо! Ця пільга не поширюється на таксі.

Які додаткові пільги мають пенсіонери

Пенсіонери також можуть скористатися рядом пільг, серед яких: