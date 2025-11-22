Жителі сіл мають неочікувані пільги: що для них підготувала держава

Зазвичай українці виходять на пенсію у 60 років. Але є винятки: деякі люди можуть оформити виплати раніше. Це стосується тих, хто працював на важких чи небезпечних роботах, а також окремих категорій жителів села.

Чи є ранній вихід для пенсії для жителів сільської місцевості?

В Україні жителі сільської місцевості можуть оформити пенсію достроково у 55 років. Це стосується працівників сільського господарства з відповідним стажем, пише 24 Канал із посиланням на Закон України №1058.

Зокрема, дострокову пенсію можуть оформити:

Чоловіки-трактористи, що виробляють сільськогосподарську продукцію, за умови не менше 30 років загального стажу, з яких 20 років на цій посаді.

Жінки-машиністки тракторів та спецтехніки, якщо мають 25 років загального стажу, включно з 15 роками на відповідній роботі.

Жінки-доярки та свинарки, які пропрацювали мінімум 20 років у цій професії, включно з роботою на фермах чи доїльних установках.

Жінки на верстатах та в текстильній промисловості, з не менше 20 років стажу на відповідній роботі.

Жінки, які виховали щонайменше 5 дітей та працювали у сільському господарстві.

Чи є спеціальні доплати жителям сільської місцевості?

Спеціальних доплат за роботу у сільській місцевості наразі не передбачено. Умови нарахування пенсії для мешканців села такі ж, як і для городян.

Водночас у ПФУ розповіли, що існує окрема пільга для пенсіонерів, які до виходу на пенсію працювали у сфері освіти, культури або медицини.

Такі люди можуть отримати безкоштовні комунальні послуги, якщо подадуть відповідну заяву до Пенсійного фонду та виконають усі необхідні умови для її оформлення.

Які надбавки для пенсії діють в Україні?