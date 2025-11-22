Жители сел имеют неожиданные льготы: что для них подготовило государство

Обычно украинцы выходят на пенсию в 60 лет. Но есть исключения: некоторые люди могут оформить выплаты раньше. Это касается тех, кто работал на тяжелых или опасных работах, а также отдельных категорий жителей села.

Есть ли ранний выход для пенсии для жителей сельской местности?

В Украине жители сельской местности могут оформить пенсию досрочно в 55 лет. Это касается работников сельского хозяйства с соответствующим стажем, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины №1058.

В частности, досрочную пенсию могут оформить:

Мужчины-трактористы, производящие сельскохозяйственную продукцию, при условии не менее 30 лет общего стажа, из которых 20 лет на этой должности.

Женщины-машинистки тракторов и спецтехники, если имеют 25 лет общего стажа, включая 15 лет на соответствующей работе.

Женщины-доярки и свинарки, которые проработали минимум 20 лет в этой профессии, включая работу на фермах или доильных установках.

Женщины на станках и в текстильной промышленности, с не менее 20 лет стажа на соответствующей работе.

Женщины, которые воспитали не менее 5 детей и работали в сельском хозяйстве.

Есть ли специальные доплаты жителям сельской местности?

Специальных доплат за работу в сельской местности пока не предусмотрено. Условия начисления пенсии для жителей села такие же, как и для горожан.

В то же время в ПФУ рассказали, что существует отдельная льгота для пенсионеров, которые до выхода на пенсию работали в сфере образования, культуры или медицины.

Такие люди могут получить бесплатные коммунальные услуги, если подадут соответствующее заявление в Пенсионный фонд и выполнят все необходимые условия для ее оформления.

Какие надбавки для пенсии действуют в Украине?