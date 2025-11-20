Какие условия начисления пенсии?

Досрочную пенсию таким матерям начисляют по статье 115 Закона Украины от "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Право на назначение пенсии матери имеют при следующих условиях:

воспитывали ребенка с инвалидностью с детства до шестилетнего возраста;

достигли возраста в 50 лет;

имеют страховой стаж не менее 15 лет.

При этом инвалидность ребенка должна быть документально подтверждена медицинскими заключениями. А мать должна доказать, тоже документально, что она ухаживала за ребенком до 6-летнего возраста, в частности, с помощью медицинских карточек.

Стоит знать! Отец тоже может оформить пенсию досрочно, если ухаживал за ребенком с инвалидностью – по достижении 55 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет. Однако при этом он должен подать заявление с согласием матери на оформление таких выплат или документы о его отсутствии.

Как оформить пенсию?

Обращаться с заявлением о назначении пенсии мать может за месяц до достижения указанного возраста. Заявление с необходимыми документами подается в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или через веб-портал электронных услуг, пишет ПФУ.

Необходимы следующие документы:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);

свидетельство о рождении ребенка;

документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об обучении на дневной форме, свидетельство о рождении ребенка и т.д.);

свидетельство о браке (в случае изменения фамилии);

документы о признании ребенка лицом с инвалидностью с детства (выписка из акта осмотра МСЭК; медицинское заключение; удостоверение получателя помощи и т.д.);

справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до 30.06.2000 (по желанию);

реквизиты банковского счета (если выплата будет осуществляться через банк);

фотография для пенсионного удостоверения (2,5 × 3 сантиметров).

Какой размер пенсионных выплат?

Размер такой пенсии рассчитывается индивидуально. Но минимальный уровень привязан к прожиточному минимуму, который составляет 2920 гривен для трудоспособных лиц.

Конкретный размер пенсионных выплат для матери может колебаться от минимальной пенсии по возрасту до значительно более высоких сумм. Он зависит от таких факторов:

стажа работы женщины;

высокого коэффициента заработка.

Важно! Мать ребенка с инвалидностью с детства также имеет право на государственную социальную помощь. Также предусмотрена надбавка на уход за ребенком с инвалидностью.

Какие льготы имеют родители детей с инвалидностью?