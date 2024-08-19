Хто та як може скористатися пільгами на розмитнення авто

Українці масово прагнуть купувати автомобілі за кордоном, проте до ціни на авто додається і вартість розмитнення. Хто має можливість заощадити на цьому процесі, читайте далі.

Пільги на розмитнення у 2024 році

Нині автомобілі, ввезені в Україну, більше не звільняються від сплати ПДВ, акцизного податку та мита. Однак для транспортних засобів, які призначені для потреб військових, зберігається можливість пільгового розмитнення.

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Це правило стосується лише тих автомобілів, що імпортуються за запитом військовослужбовців або певної військової частини. Інші громадяни зобов'язані сплачувати податки відповідно до загальних умов.

Процедура самостійного розмитнення автомобіля складається з кількох ключових етапів: