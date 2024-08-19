Льготы на растаможку в 2024 году
Сейчас автомобили, ввезенные в Украину, больше не освобождаются от уплаты НДС, акцизного налога и пошлины. Однако для транспортных средств, которые предназначены для нужд военных, сохраняется возможность льготного растаможивания.
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Это правило касается только тех автомобилей, импортируемых по запросу военнослужащих или определенной воинской части. Другие граждане обязаны платить налоги в соответствии с общими условиями.
Процедура самостоятельного растаможивания автомобиля состоит из нескольких ключевых этапов:
- Покупка автомобиля за границей, оформление купли-продажи и получение технического паспорта.
- Представление предварительной таможенной декларации, которая является необходимой для ввоза на территорию Украины. Декларацию следует подать в таможню, где будет осуществляться оформление.
- Перечисление денежного залога, равной полной стоимости растаможки, на счет таможни.
- Пересечение границы и доставка транспортного средства в зону таможенного контроля. При необходимости – доплата средств в случае изменений курса или стоимости авто.
- Получение сертификата соответствия.
- Заполнение таможенной декларации.
- Регистрация автомобиля в Украине.