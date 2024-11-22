Хто має право на пільгову пенсію: вимоги для працівників

Вийти на пенсію раніше на пільгових умовах можуть працівники, що працювали в особливо шкідливих і важких умовах. Для цього необхідно досягти певного віку та мати необхідний стаж на роботах із шкідливими та важкими умовами.

Хто має право на пільгову пенсію

На пільгових умовах можуть вийти на пенсію за віком, незалежно від місця останньої роботи, працівники, зайняті повний робочий день, передає 24 Канал із посиланням на ПФУ.

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для чоловіків – при досягненні 50 років після роботи на підземних роботах або на роботах з особливо шкідливими та важкими умовами праці.

– при досягненні 50 років після роботи на підземних роботах або на роботах з особливо шкідливими та важкими умовами праці. для жінок – з 45 до 50 років залежно від дати народження.

Важливо! Стаж для отримання пільгової пенсії для чоловіків складає від 20 років 6 місяців до 25 років, з яких щонайменше 10 років на зазначених роботах, а для жінок – від 15 років 6 місяців до 20 років, з яких не менше 7 років 6 місяців на таких роботах.

Кому передбачена пільгова пенсія

Це стосується також і тих працівників, які не мають повного стажу роботи в умовах особливої шкідливості та важкості, але вони пропрацювали принаймні половину необхідного часу на такій роботі.