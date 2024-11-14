Пільгова пенсія: хто може піти на законний відпочинок раніше

Деякі категорії громадян мають пільгові умови виходу на пенсію. Зокрема це стосується тих, хто працював на шкідливому та важкому виробництві.

Хто може піти на пенсію раніше

Пільгові умови для виходу на пенсію мають особи, які напрацювали свій стаж на шкідливих та важких роботах, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Працівники, які відпрацювали повний робочий день на підземних роботах або на роботах з особливо шкідливими та важкими умовами праці, матимуть право на виплати по досягненню 50-річного віку. Це правило застосовується незалежно від їхнього останнього місця роботи.

Нагадаємо! Для жінок вік виходу на пенсію становить 24-50 років.

Вимоги до стажу такі:

від 20 років 6 місяців до 25 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах — у чоловіків;

від 15 років 6 місяців до 20 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах — у жінок.

Пенсійний вік особи може бути зниженим, якщо особа працювала на шкідливих роботах половину часу: