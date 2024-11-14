Хто може піти на пенсію раніше

Пільгові умови для виходу на пенсію мають особи, які напрацювали свій стаж на шкідливих та важких роботах, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Працівники, які відпрацювали повний робочий день на підземних роботах або на роботах з особливо шкідливими та важкими умовами праці, матимуть право на виплати по досягненню 50-річного віку. Це правило застосовується незалежно від їхнього останнього місця роботи.

Нагадаємо! Для жінок вік виходу на пенсію становить 24-50 років.

Вимоги до стажу такі:

від 20 років 6 місяців до 25 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах — у чоловіків;

від 15 років 6 місяців до 20 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах — у жінок.

Пенсійний вік особи може бути зниженим, якщо особа працювала на шкідливих роботах половину часу: