Хто може піти на пенсію раніше
Пільгові умови для виходу на пенсію мають особи, які напрацювали свій стаж на шкідливих та важких роботах, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Працівники, які відпрацювали повний робочий день на підземних роботах або на роботах з особливо шкідливими та важкими умовами праці, матимуть право на виплати по досягненню 50-річного віку. Це правило застосовується незалежно від їхнього останнього місця роботи.
Нагадаємо! Для жінок вік виходу на пенсію становить 24-50 років.
Вимоги до стажу такі:
- від 20 років 6 місяців до 25 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах — у чоловіків;
- від 15 років 6 місяців до 20 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах — у жінок.
Пенсійний вік особи може бути зниженим, якщо особа працювала на шкідливих роботах половину часу:
- Чоловікам – на 12 місяців за кожний рік шкідливої роботи;
- Жінкам – на 16 місяців за кожний рік шкідливої роботи.