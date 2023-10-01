Пенсії по інвалідності: чи відбудуться зміни з 1 жовтня

Пенсійні виплати по інвалідності надаються громадянам, яким спеціальна комісія призначила відповідний статус. Сума пенсії залежить від групи.

Які будуть пенсії по інвалідності у жовтні

У жовтні розмір пенсійних виплат не зміниться. Остання індексація цих пенсій відбулася у березні 2023 року, наступна планується у тому ж місяці у 2024 році.

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На розмір пенсії по інвалідності впливає сума виплат за віком:

100% пенсії за віком мають громадяни І групи;

90% – ІІ група;

50% – ІІІ група.

Попри те, що пенсія по інвалідності вираховується індивідуально, уряд встановив, яким має бути мінімум:

громадяни, яким призначили І групу мають надати щонайменше 2 300 гривень;

II та III групи, якщо особи не працюють – 2 100 гривень;

II та III групи, якщо людина продовжує працювати – 2 093 гривні.

Як отримати пенсію по інвалідності

Виплата по інвалідності надається лише після того, як спецкомісія визначить групу громадянина. На ці пенсії впливає не тільки стан здоров'я, а і те, скільки страхового стажу має особа. Інколи спеціалісти призначають повторну комісію через деякий час, щоб підтвердити групу.

Якщо ви не з'являєтесь на повторну експертизу, вам одразу скасовують виплату. Також під час цієї процедури вам можуть змінити групу і, відповідно, скорегувати виплати.