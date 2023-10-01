Які будуть пенсії по інвалідності у жовтні

У жовтні розмір пенсійних виплат не зміниться. Остання індексація цих пенсій відбулася у березні 2023 року, наступна планується у тому ж місяці у 2024 році.

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На розмір пенсії по інвалідності впливає сума виплат за віком:

100% пенсії за віком мають громадяни І групи;

90% – ІІ група;

50% – ІІІ група.

Попри те, що пенсія по інвалідності вираховується індивідуально, уряд встановив, яким має бути мінімум:

громадяни, яким призначили І групу мають надати щонайменше 2 300 гривень;

II та III групи, якщо особи не працюють – 2 100 гривень;

II та III групи, якщо людина продовжує працювати – 2 093 гривні.