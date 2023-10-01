Какие будут пенсии по инвалидности в октябре

В октябре размер пенсионных выплат не изменится. Последняя индексация этих пенсий прошла в марте 2023 года, следующая планируется в том же месяце в 2024 году.

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На размер пенсии по инвалидности влияет сумма выплат по возрасту:

100% пенсии по возрасту имеют граждане I группы;

90% – ІІ группа;

50% – ІІІ группа.

Несмотря на то, что пенсия по инвалидности рассчитывается индивидуально, правительство установило, каким должен быть минимум:

граждане, которым назначили I группу, должны получить не менее 2 300 гривен;

II и III группы, если лица не работают – 2 100 гривен;

II и III группы, если человек продолжает работать – 2 093 гривны.