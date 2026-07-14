Після удару по Омському НПЗ: найбільша мережа АЗС у Росії ввела талони на бензин

Найбільша мережа автозаправних станцій у Красноярському краї Красноярськнафтопродукт» закуповує пальне, зокрема, на Омському НПЗ.

Що відбувається з пальним у Росії

Наразі ж мережа АЗС запровадила продаж бензину за талонами, про що пише російське видання ngs24.ru.

Станом на сьогодні тимчасові обмеження запроваджуються на продаж популярного бензину. Мова йде про марку А-95.

Причиною називають "нестабільність ситуації на оптовому паливному ринку Росії". Компанія заявила, що це об'єктивно впливає на логістику та наявність ресурсів у роздрібній торгівлі.

Щоб зберегти баланс, ми змушені перерозподіляти ресурси насамперед на користь соціально значущих підприємств та екстрених служб,

– йдеться у тексті.

Наголошується, що пріоритетне обслуговування власників талонів і паливних карток – це стандартна світова й російська практика в періоди пікових навантажень на ринок.

Росіяни пообіцяли, що щойно постачання стабілізуються, мережа повернеться до штатного режиму роботи в повному обсязі.

Слід відзначити, що на початку липня найбільший НПЗ у Росії – Омський – був атакований. Він, зокрема, призупинив свою роботу. Це вплинуло на ситуацію з паливом у Росії.

Що ще відомо про ситуацію з пальним

Нагадаємо, що в окупованому Криму наразі ситуація з дефіцитом пального залишається загостреною. Хоча Володимир Путін пообіцяв знайти рішення.

Паливна криза охоплює вже навіть дальні регіони Росії. Зокрема, вона дійшла до Сибіру.