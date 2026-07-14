Что происходит с топливом в России

В настоящее время сеть АЗС ввела продажу бензина по талонам, почему это произошло, пишет российское издание ngs24.ru.

На сегодняшний день вводятся временные ограничения на продажу популярного бензина. Речь идет о марке А-95.

Причиной называют "нестабильность ситуации на оптовом топливном рынке России". Компания заявила, что это объективно влияет на логистику и наличие ресурсов в розничной торговле.

Чтобы сохранить баланс, мы вынуждены перераспределять ресурсы в первую очередь в пользу социально значимых предприятий и экстренных служб,

– говорится в тексте.

Отмечается, что приоритетное обслуживание владельцев талонов и топливных карт – это стандартная мировая и российская практика в периоды пиковых нагрузок на рынок.

Россияне пообещали, что только что поставки стабилизируются, сеть вернется к штатному режиму работы в полном объеме.

Следует отметить, что в начале июля крупнейший НПЗ в России – Омский – подвергся атаке. Он, в частности, приостановил свою работу. Это повлияло на ситуацию с топливом в России.

Что еще известно о ситуации с топливом

Напомним, что в оккупированном Крыму ситуация с дефицитом топлива пока остается обостренной. Хотя Владимир Путин пообещал найти решение.

Топливный кризис охватывает уже даже отдаленные регионы России. В частности, он дошел до Сибири.