"Газпром" оголосив про форс-мажор щодо частини поставок газу до Європи, – ЗМІ

"Газпром" продовжує порушувати умови контрактів із західними компаніями. Щонайменше одному великому європейському споживачу російський монополіст заявив про перебої поставок газу унаслідок "форс-мажорних обставин".

Відповідний лист "Газпрому" від 14 липня отримало від анонімного представника європейського трейдера видання Reuters. Джерело зауважило, що інцидент стосується постачання ресурсу газогоном "Північний потік-1", який є основним маршрутом перекачування російського газу у Німеччину та за її межі.

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"Газпром" вкотре порушив умови контракту

Лист, датований 14 липня, покликаний юридично уникнути "Газпромом" фінансової компенсації за перебої з постачанням ресурсу за контрактом, укладеним з одним із європейських споживачів. У повідомленні мовиться, що компанія, яка утримує монополію на експорт російського газу трубопроводами, не здатна виконати свої зобов'язання унаслідок "надзвичайних" обставин.

Лист закликає європейського споживача сприйняти перебої з постачанням газу, як "форс-мажор", і не вимагати від "Газпрому" штрафних виплат за невиконання поставок, як того у такій ситуації передбачає договір. Документ фактично звільняє російську компанію від будь-якої компенсації за дефіцит чи ненадання послуг від 14 липня.

Представник європейського трейдера, який попросив не називати його імені через "делікатність ситуації", повідомив, що лист стосується поставок газу через газогін "Північний потік-1". Разом з тим "Газпром" не надав виданню Reuters жодних коментарів щодо інциденту.

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Нагадаємо, що 10 липня Канада погодилася передати Німеччині турбіну Siemens, необхідну для відновлення повноцінної роботи газогону "Північний потік-1". ФРН бідкалась, що за відсутності постачання ресурсу у необхідних обсягах, її економіка зазнає значних труднощів.

В Україні засудили це рішення, вказавши, що воно напряму суперечить введеним проти росії санкціям. Володимир Зеленський зауважив, що передача турбіни є дуже небезпечною не лише для нашої держави, а й для всіх країн демократичного світу.

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