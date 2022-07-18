Соответствующее письмо "Газпрома" от 14 июля получило от анонимного представителя европейского трейдера издание Reuters. Источник отметил, что инцидент касается поставки ресурса газопроводом "Северный поток-1", который является основным маршрутом перекачки российского газа в Германию и за ее пределы.

Читайте также Немецкий фонд готов разорвать связи с "Северным потоком-2"

"Газпром" в очередной раз нарушил условия контракта

Письмо, датированное 14 июля, призвано юридически избежать "Газпромом" финансовой компенсации за перебои с поставкой ресурса по контракту, заключенному с одним из европейских потребителей. В сообщении говорится, что компания, удерживающая монополию на экспорт российского газа по трубопроводам, не способна выполнить свои обязательства по причине "чрезвычайных" обстоятельств.

Письмо призывает европейского потребителя воспринять перебои со снабжением газа, как "форс-мажор", и не требовать от "Газпрома" штрафных выплат за невыполнение поставок, как того в такой ситуации предусматривает договор. Документ фактически освобождает российскую компанию от какой-либо компенсации за дефицит или непредоставление услуг от 14 июля.

Представитель европейского трейдера, попросивший не называть его имени из-за "деликатности ситуации", сообщил, что письмо касается поставок газа через газопровод "Северный поток-1". Вместе с тем "Газпром" не предоставил изданию Reuters никаких комментариев по поводу инцидента.

Обратите внимание ЕС потратил больше на нефть и газ из россии, чем направил Украине на помощь, – Линкявичюс

Напомним, что 10 июля Канада согласилась передать Германии турбину Siemens, необходимую для возобновления полноценной работы газопровода "Северный поток-1". ФРГ жаловалась, что при отсутствии поставки ресурса в необходимых объемах, ее экономика испытывает значительные трудности.

В Украине осудили это решение, указав, что оно напрямую противоречит введенным против России санкциям. Владимир Зеленский отметил, что передача турбины очень опасна не только для нашего государства, но и для всех стран демократического мира.

К теме – политолог Давидюк прокомментировал ситуацию с передачей Канадой турбины для российского газопровода Германии: смотрите видео