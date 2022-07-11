Соответствующее заявление президент озвучил вечером 11 июля. То есть на 138 день полномасштабной войны, которую россия начала против Украины.

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Зеленский прокомментировал решение Канады по "Северному потоку"

Владимир Зеленский рассказал, что наше МИД вызвало представителя Канады в Украине из-за абсолютно неприемлемого исключения из санкционного режима против России.

Это касается не просто какой-то турбины для газопровода "Северный поток", которую Канада не должна была, но все же решила передать. Передать фактически россии. Это касается общих правил,

– объяснил Зеленский.

Добавил, что в случае, когда россия может вытеснить такое исключение в санкциях, каких исключений она захочет завтра или послезавтра? Этот вопрос очень опасен не только для Украины, но и для всех стран демократического мира.

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россия может полностью прекратить поставки газа в Европу

"И как раз теперь можно не сомневаться, что Россия попытается не просто максимально ограничить, а таки полностью прекратить в наиболее острый момент поставки газа в Европу. Именно к этому теперь нужно готовиться, именно это теперь провоцируется", – объяснил президент Украины.

Зеленский вспомнил, что сейчас можно пересмотреть это решение об одной турбине, которое влечет много других проблем.

Кроме того, президент рассказал:

весь день спасатели разбирают завалы в городе Часов Яр Донецкой области – погиб 31 человек, пока спасли 9;

россия ударила по Харькову – известно о 5 погибших;

ракеты ударили по Одесчине, тяжелые бои на Донбассе.

И на таком фоне просто стыдно смотреть, как людям не хватает смелости, чтобы честно разобраться с одной турбиной,

– сказал Зеленский.

Особый статус для поляков в Украине

Направил сегодня в Верховную Раду Украины очень важный законопроект – о правовых и социальных гарантиях для граждан Польши, которые находятся в Украине,

– объяснил Зеленский.

Закон был создан как ответ на решение Польши. Именно с этой страной очень укрепились отношения. Также президент:

подписал указ о присвоении Перемышлю почетного звания "Город-спаситель" в ответ на помощь Украине;

говорил с премьером Нидерландов Марком Рютте.

Говорил с Президентом Турции Эрдоганом. Ключевой вопрос – это восстановление наших экспортных маршрутов через Черное море. Работаем над тем, чтобы это стало возможным.

Чем быстрее это произойдет, тем меньше людей в мире ощутят удар продовольственного кризиса, что так бережно готовился Россией.

Вечером подписал очередной указ о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 287 участников боевых действий.

Обращение Зеленского за 11 июля: видео