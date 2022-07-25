"Газпром" зупиняє експлуатацію ще однієї турбіни Siemens: що буде з "Північного потоком-1"

Російський "Газпром" заявив, що зменшить постачання "Північним потоком-1" ще на половину. Тепер потужність становитиме всього 20%.

"Газпром" зменшить постачання до Німеччини газопроводом "Північний потік-1" вже 27 липня.

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Німеччина отримає всього 20% зі 100

Російський газовий монополіст заявив, що знизить потужності ще на половину – до 33 мільйонів кубометрів на добу. Це всього 20% від загальної потужності газопроводу, яка становить 167 мільйонів кубометрів на добу.

У зв'язку із закінченням терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту "Газпром" зупиняє експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на КС "Портова". Добова продуктивність КС "Портова" з 07:00 МСК 27 липня становитиме до 33 млн куб. м на добу",

– заявили в компанії.

Країна-агресорка маніпулює газовим ринком

Тепер кремль використовує російський газ як один з методів шантажу Європи. Зокрема після новини про те, що "Газпром" зупиняє роботу ще однієї турбіни "Північного потоку-1", ціни на газ в Європі підскочили на 4.2%.

Раніше повідомлялося, що канадська турбіна для "Північного потому", яку так вимагала росія, застрягла дорогою у й наразі перебуває у Німеччині. Її не хочуть відправляти далі, адже "Газпром" продовжує посилатися на різноманітні технічні проблеми й досі не дав добро на транспортування газу у попередніх об'ємах.

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