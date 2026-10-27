Федеральний уряд Німеччини офіційно підтвердив, що питання запуску газопроводу "Північний потік-2" знято з порядку денного. Процедура його сертифікації залишається повністю призупиненою.

Що кажуть у Німеччині щодо "Північного потоку-2"

Річ у тім, що Росія довела свою абсолютну ненадійність як енергетичного партнера, про що йдеться на сайті Парламенту Німеччини.

Ще до диверсій на газопроводах у 2022 році Москва почала політичний шантаж, поступово перекриваючи вентиль для німецьких споживачів.

Німецький уряд констатує очевидний факт: Кремль використовує нафтогазові надприбутки для фінансування кривавої війни проти України. Саме тому Євросоюз взяв курс на повне знищення енергетичних зв'язків з агресором у рамках стратегії REPowerEU.

Берлін повністю підтримує цей жорсткий курс. Зокрема, Німеччина вітає блокування газопроводу "Північний потік", яке було закріплено у 18-му пакеті санкцій ЄС у липні 2025 року.

Зауважте! Уряд країни принципово виступає проти екстериторіальних санкцій третіх держав, які не мають достатніх правових підстав для поширення своєї юрисдикції.

Нагадаємо, ЗМІ раніше писали, що представники Росії та США провели перемовини щодо залучення американського інвестора до проєкту "Північний потік". Ним газ постачався до Німеччини до вторгнення Росії в Україну.

Джерела стверджують, що тема залишається на порядку денному.

Водночас у Сполучених Штатах стверджують, що останнім часом подібних розмов не велося зовсім.