Что говорят в Германии о "Северном потоке-2"

Дело в том, что Россия доказала свою абсолютную ненадежность как энергетический партнер, о чем говорится на сайте парламента Германии.

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Еще до диверсий на газопроводах в 2022 году Москва начала политический шантаж, постепенно перекрывая газ для немецких потребителей.

Немецкое правительство констатирует очевидный факт: Кремль использует нефтегазовые сверхприбыли для финансирования кровавой войны против Украины. Именно поэтому Евросоюз взял курс на полное уничтожение энергетических связей с агрессором в рамках стратегии REPowerEU.

Берлин полностью поддерживает этот жесткий курс. В частности, Германия приветствует блокировку газопровода "Северный поток", которая была закреплена в 18-м пакете санкций ЕС в июле 2025 года.

Обратите внимание! Правительство страны принципиально выступает против экстерриториальных санкций третьих государств, не имеющих достаточных правовых оснований для распространения своей юрисдикции.

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Напомним, СМИ ранее писали, что представители России и США провели переговоры о привлечении американского инвестора к проекту "Северный поток". По нему газ поставлялся в Германию до вторжения России в Украину.

Источники утверждают, что эта тема остается на повестке дня.

В то же время в Соединенных Штатах утверждают, что в последнее время подобных разговоров не велось вовсе.