Кушнер считает ведение бизнеса ключевым элементом восстановления мира. Такое соглашение позволило бы американским инвесторам получать прибыль от поставок энергоресурсов в Европу после окончания войны.
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США и Россия обсуждают возобновление поставок газа в Европу по "Северному потоку", – Reuters
Высокопоставленные чиновники России и США, в частности специальный представитель США Джаред Кушнер, провели переговоры о привлечении американского инвестора к проекту газопроводов "Северный поток", по которым газ поставлялся в Германию до момента вторжения России в Украину.