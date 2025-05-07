Словаччина та Угорщина розкритикували план ЄС щодо відмови від енергоносіїв з Росії

Роберт Фіцо відкинув новий план Європейської комісії щодо припинення імпорту російських енергоносіїв. Водночас він визнав, що зміни можуть бути ухвалені кваліфікованою більшістю, що дозволило б обійти позицію Словаччини.

Словаччина розкритикувала план ЄС

Фіцо заявив, що цього не повинно не статися, пише 24 Канал з посиланням на Dennik N.

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Я прошу Європейську комісію: сім разів відміряйте, один раз відріжте,

– сказав Роберт Фіцо та додав, що дорожня карта Єврокомісії в її чинній формі є неприйнятною для словацького уряду.

Прем’єр також зазначив, що не знає, якими будуть наслідки розірвання словацької угоди з "Газпромом", яка діє до 2034 року. Зокрема словацький політик зробив заяву, що визнає стратегічну мету – зменшення залежності ЄС від інших країн, але боїться двох речей:

зростання цін на газ;

того, що наслідки будуть важчими для Євросоюзу, ніж для Росії.

Зауважте! За його словами, Словаччина вимагатиме врахування своїх специфічних обставин і вже дала відповідні інструкції словацьким дипломатам.

Угорщина також прокоментувала план

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розкритикував план Євросоюзу та назвав це "надзвичайно серйозною помилкою".

На думку Сійярто, "насильницьке, штучне та ідеологічно обґрунтоване виключення енергоносіїв з Росії:

спричиняє серйозні труднощі для економіки багатьох європейських країн;

створює серйозні проблеми для деяких європейських компаній з точки зору міжнародної конкурентоспроможності;

створює серйозну загрозу зростання цін на енергетичному ринку".

Петер Сійярто вважає, що "Єврокомісія хоче змусити країни, які діють розумно та впроваджують розумну політику, такі як Угорщина, платити за безглузду та невимірну підтримку України".

Ми це відкидаємо, ми не готові платити ціну безглуздих та невимірних субсидій Україні. Ми не готові платити ціну надшвидкого вступу України до Європейського Союзу,

– наголосив він.

Зауважте! Угорський політик заявив, що рішення Єврокомісії серйозно порушує суверенітет європейських країн, оскільки, згідно з законодавством співтовариства, кожна держава-член може самостійно вирішувати, які джерела енергії використовувати та де їх купувати.