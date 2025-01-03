Реформи, індексацій пенсій та виплати: Шмигаль розповів про плани на 2025 рік:

У 2025 році Кабмін планує провести індексацію пенсій. Також в уряді є плани провести пенсійну реформу.

Про що розповів Шмигаль

Також представники влади хочуть запровадити накопичувальну пенсію, повідомляє 24 канал з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Шмигаль розповів, що вже у березні поточного року буде проведена індексація пенсій, аби підтримати українських пенсіонерів.

Плануємо також ухвалення законодавства про накопичувальну пенсійну систему, щоб запустити її наступного року,

– сказав він.

Зауважте! Також Денис Шмигаль зазначив, що планується реалізовувати проєкт базової соціальної допомоги. Тобто замість купи різних виплат для родин, які потрапили в складні життєві обставини, хочуть впровадити одну, але суттєву виплату.

Пенсійна реформа

Влада України заявила про плани провести пенсійну реформу у листі до МВФ у листопаді 2024 року.

Так влада країни розпочне процес пенсійної реформи до липня 2025 року. Київ має запровадити систему, що відповідає вимогам ЄС, зокрема скоротити численні спеціальні пенсійні угоди та знизити правові ризики.

Індексація пенсій

Індексація пенсій відбувається в Україні щорічно 1 березня. Вона враховує рівень інфляції та зростання зарплати за останні три роки.

Зверніть увагу! Зокрема індексація є єдиним механізмом підвищення пенсій.