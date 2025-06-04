Завдяки цьому пенсіонер може не платити за доставку газу

Українці мають платити не тільки за газ. Окремий платіж – це доставка палива. За цю послугу мають платити всі, зокрема і пенсіонери.

Як не платити за доставку газу

Станом на зараз, вартість доставки газу не залежить від того, скільки фактично споживає домогосподарство, повідомляє 24 Канал з посиланням на НКРЕКП.

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Тобто, навіть, якщо ви зовсім не користуєтесь газом, платити однаково доведеться. В такому випадку, для розрахунків будуть використані мінімально встановлені показники.

Щоб зовсім не платити за доставку газу, потрібно відключитись від газової мережі та розірвати контракт з компанією-постачальником. Як це зробити:

отримати спеціальний акт, що свідчить про зупинення постачання газу;

звернутись до оператора ГРМ, аби договір було розірвано.

Припинення (обмеження) газопостачання (розподілу природного газу) споживачу здійснюється, зокрема, шляхом перекриття запірних пристроїв або встановлення інвентарної заглушки та їх опломбування,

– йдеться у повідомленні НКРЕКП.

Нагадаємо! Вартість доставки газу розраховується індивідуально.