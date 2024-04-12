Проживуть без електротехніки: Китай почав блокувати платежі з Росії

Ще з кінця березня китайські банки почали блокувати російські платежі. Мовиться про оплату за компоненти і набори для складання електроніки.

Китайці блокують платежі з Росії

Зокрема це стосується "кіт-наборів", до яких входять процесори, корпуси пристроїв, екрани тощо.

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Транзакції блокують навіть у компаній, які домовилися про довгострокову співпрацю з постачанням компонентів для складання електроніки.

Китай, по суті, монополіст у компонентній базі. Майже 100% світового обсягу компонентів для складання електроніки перебуває на їхньому боці,

– пишуть у виданні.

Проблеми росіян із транзакціями почалися після дозволу США накладати санкції на фінустанови за порушення обмежувальних заходів проти Росії. Відповідно тепер через Китай, Туреччину та Казахстан оплатити щось стало дуже важко.

Приймати оплату з підсанкційних фінорганізацій перестали такі банки Китаю: