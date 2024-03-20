Рахунки після відмови від газу: чому українцям досі надходять платіжки

Українці, які офіційно відмовилися від газу, і надалі можуть отримувати платіжки за блакитне паливо. Платити за ними не потрібно, але зробити одну процедуру все ж варто.

Що робити, коли приходять платіжки за газ

Навіть після того, як фахівці перекрили газову трубу, колишньому споживачу можуть надходити платіжки із сумою, що зростає. У такому випадку треба спочатку звернутися до Оператора ГРМ, бо саме він надсилає рахунок.

Читайте також Щоб не платити захмарну комуналку: як правильно подавати показники лічильників

Йому потрібно надати заяву про припинення постачання газу із розірванням договору про доставлення ресурсу або докази про відключення. Далі оператор ГРМ надішле коректні дані до ГК "Нафтогаз України".

На підставі цих даних ми зможемо зробити перерахунок суми до оплати, а також анулювати необґрунтовані нарахування,

– написали в "Нафтогазі".

Тарифи на газ у квітні

У квітні не передбачено жодних змін у тарифах на газ. Тож у "Нафтогазі", який постачає ресурс до понад 90% українців, вартість і надалі становитиме 7,96 гривні за кубометр (з ПДВ). У інших постачальників вартість така: