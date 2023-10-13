Кияни можуть отримувати платіжки за комунальні послуги по-новому
У Києві платіжки за комуналку можна отримати в електронному вигляді. Наразі вже оптимізовано цей процес.
Так, оптимізовано процес в частині отримання електронних копій паперових рахунків-повідомлень в особистому кабінеті споживача. Нині сервіс працює в режимі онлайн.
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Як киянам отримати платіжки за комуналку по-новому
Раніше для формування електронного рахунку в особистому кабінеті споживача під час відмови від паперового рахунку-повідомлення потребувався додатковий час. Втім, на сьогодні сервіс працює в режимі онлайн.
Як тільки споживач в особистому кабінеті обирає опцію відмови від паперового рахунку-повідомлення, в особистому кабінеті миттєво з’являється можливість завантажити його електронну версію. Для цього необхідно:
- натиснути кнопку "завантажити рахунок" на сторінці онлайн рахунку;
- підтвердити завантаження, вказавши місце для зберігання на вашому пристрої.
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- утеплити будинок,
- замінити старі батареї на нові, які регулюються,
- встановити індивідуальний тепловий пункт,
- окремий лічильник у квартирі.