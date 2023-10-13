Так, оптимізовано процес в частині отримання електронних копій паперових рахунків-повідомлень в особистому кабінеті споживача. Нині сервіс працює в режимі онлайн.

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Раніше для формування електронного рахунку в особистому кабінеті споживача під час відмови від паперового рахунку-повідомлення потребувався додатковий час. Втім, на сьогодні сервіс працює в режимі онлайн.

Як тільки споживач в особистому кабінеті обирає опцію відмови від паперового рахунку-повідомлення, в особистому кабінеті миттєво з’являється можливість завантажити його електронну версію. Для цього необхідно:

натиснути кнопку "завантажити рахунок" на сторінці онлайн рахунку;

підтвердити завантаження, вказавши місце для зберігання на вашому пристрої.

Важливо! Електронна копія паперового рахунку-повідомлення доступна до завантаження після закриття розрахункового періоду – тобто після 10-го числа кожного місяця.

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