Мінус 75% від комуналки: які українці можуть отримати величезну знижку
9 лютого 2024, 12:01Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Деякі українці можуть платити всього 25% від суми платіжок за комунальні послуги. Проте цю пільгу треба правильно оформити.
Хто має право на знижку
Знижку 75% на сплату ЖКП можуть отримати громадяни, які підпадають під одну із наступних категорій:
Читайте також Кому в Україні не підвищать пенсії в березні: що відомо про індексацію виплат
- мають статус учасника бойових дій;
- постраждали внаслідок Революції Гідності;
- були утримані примусово у фашистських концтаборах під час Другої світової війни.
Як оформити пільгу
Щоб оформити пільгу, потрібно подати заявку до ПФУ у один зі способів:
- через вебпортал електронних послуг ПФУ;
- за допомогою мобільного додатка ПФУ;
- особисто, звернувшись до відділення ПФУ;
- поштою, надіславши заяву та необхідні документи.
Які документи знадобляться:
- паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України;
- документи, що підтверджують право пільговика на користування пільгами;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- довідка про включення до облікових документів внутрішньо переміщеної особи;
- договір оренди житла або інші відповідні документи.