Мінус 75% від комуналки: які українці можуть отримати величезну знижку

9 лютого 2024, 12:01
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Джерело:

ПФУ

Деякі українці можуть платити всього 25% від суми платіжок за комунальні послуги. Проте цю пільгу треба правильно оформити.

Хто має право на знижку

Знижку 75% на сплату ЖКП можуть отримати громадяни, які підпадають під одну із наступних категорій:

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  • мають статус учасника бойових дій;
  • постраждали внаслідок Революції Гідності;
  • були утримані примусово у фашистських концтаборах під час Другої світової війни.
Нагадаємо! Особи, які подалися на таку пільгу, вносяться до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які користуються пільгами (ЄДАРП).

Як оформити пільгу

Щоб оформити пільгу, потрібно подати заявку до ПФУ у один зі способів:

  • через вебпортал електронних послуг ПФУ;
  • за допомогою мобільного додатка ПФУ;
  • особисто, звернувшись до відділення ПФУ;
  • поштою, надіславши заяву та необхідні документи.

Які документи знадобляться:

  • паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України;
  • документи, що підтверджують право пільговика на користування пільгами;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • довідка про включення до облікових документів внутрішньо переміщеної особи;
  • договір оренди житла або інші відповідні документи.
Автор: Тетяна Стельмах