Платіжки за тепло в червні: чому кияни отримують додаткові рахунки за опалення

У Києві почали надходити платіжки за січневе теплопостачання. Йдеться не про перерахунок і надлишкову оплату послуги – навпаки в Київтеплоенерго донарахували суми навіть більші, ніж у зимових рахунках.

Що відомо про платіжки за опалення для киян?

Про те, чому кияни отримують рахунки за тепло в перший місяць літа, пояснили в КП "Київтеплоенерго".

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На сторінці комунального підприємства 11 червня з'явився допис про те, що в січні киянам нарахували на 40% менше плати за тепло. Пов'язують такі показники з тимчасовою відсутністю послуги після російських обстрілів.

Водночас у коментарях кияни пишуть, що сплачували за послугу теплопостачання в січні, а нині отримують чергові платіжки за тепло. Суми різні. Однак у коментарях запевняють, що взимку платили за теплопостачання в повному обсязі. Тож, люди не розуміють, чому зараз мають платити додатково.



Коментарі киян щодо платіжок за тепло / Скриншоти з фейсбуку до допису Київтеплоенерго

Зокрема раніше від постачальника були повідомлення про перерахунок зимових платіжок. Причиною було неналежне надання послуг. Тобто кияни сподівалися побачити в наступних рахунках переплату або менші нарахування. Натомість отримують суми навіть більші за зимові значення. У коментарях користувачі також зазначали, що отримують нові платіжки з сумами в 1300 – 1500 гривень.

Яка реакція Київтеплоенерго?

На ці скарги відповіли в "Київтеплоенерго". У коментарі підприємства йдеться про те, що нарахування за січень надходять лише зараз, бо взимку через ворожі обстріли та руйнування обладнання на це потрібні були додаткові регулювання.

Водночас за постановою Кабміну №638, від червня 2026 року, з'явився окремий алгоритм перерахунку. Тому кияни отримують додаткові платіжки за січень у червні.

Зокрема в компанії акцентували, що під час розрахунків брали коригувальні коефіцієнти для будинків, де в січні теплоносій не працював на необхідному рівні.

Минулий опалювальний сезон – найскладніший за всю історію столиці. Київ зазнав найбільших масованих ракетних і дронових атак на об’єкти критичної інфраструктури. Як наслідок, серйозні пошкодження систем теплопостачання та робота в екстреному режимі,

– зазначив Костянтин Лопатін, директор СП "Енергозбут" комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Він також додав, що підприємство Київтеплоенерго виконало перерахунок для 99% споживачів. Йдеться про напад 1 мільйон квартир і відповідно загальну суму знижки в понад 720 мільйонів гривень.