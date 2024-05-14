Як зекономити на воді: платіжки надходитимуть меншими

Українці можуть зекономити на платіжках за воду дотримуючись простих правил у побуті. Зокрем,а треба звернути увагу на деякі моменти.

Як зекономити на платіжках за воду

Експертка з ЖКГ Кристина Ненно розповіла для 24 Каналу, що коли ми зменшуємо споживання проточної води, ми водночас скорочуємо навантаження на енергосистему.

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Кристина Ненно Експертка з ЖКГ Я не пропоную людям ходити в брудному, їсти холодну їжу та не митися, але я закликаю раціонально використовувати воду. Якщо це буде робити більша частина людей, то це своєю чергою допоможе знизити навантаження на нашу енергетичну систему, то ефект буде відчутним.

Вона дала наступні поради: