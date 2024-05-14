Как сэкономить на воде: сумма в платежках будет меньше
14 мая 2024, 18:05Читати новину українською
Украинцы могут сэкономить на оплате за воду, соблюдая простые правила в быту. Надо лишь обратить внимание на некоторые моменты.
Как сэкономить на платежках за воду
Эксперт по ЖКХ Кристина Ненно рассказала для 24 Канала, что, когда мы уменьшаем потребление проточной воды, мы одновременно сокращаем нагрузку на энергосистему.
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Я не предлагаю людям ходить в грязном, есть холодную пищу и не мыться, но я призываю рационально использовать воду. Если это будет делать большая часть людей, то это в свою очередь поможет снизить нагрузку на нашу энергетическую систему, то эффект будет ощутимым.
Эксперт дала следующие советы:
- Загружайте стиральную машинку до максимального допустимого объема и тогда стирайте. Ведь при неполной загруженности стиральная машина использует больше воды и больше электрической энергии.
- Проверьте на исправность всю сантехнику, поскольку если у вас протекает унитаз – вы напрасно тратите около 72 000 литров в год. Если дома подтекает кран – то бесполезно вытекает до 200 литров воды в сутки или около 6000 литров в месяц.
- Помните, что всегда нужно плотно закрывать кран. Если из него капает, вы можете потерять около 24 литров воды в сутки.
- По возможности покупайте экономичную сантехнику, к примеру унитаз с двумя режимами слива. Это поможет сохранить около 15 литров воды в день для семьи из трех человек.
- Попробуйте принимать душ на одну – две минуты быстрее. Таким образом за месяц вы сможете сэкономить до 500 литров воды.
- Не тратьте воду, когда чистите зубы или моете посуду. Для того чтобы прополоскать рот, наберите стакан воды. Так удастся сэкономить сотни литров воды – именно столько уйдет в канализацию через открытый кран за 3 минуты.
- Установите в ванной и на кухне краны с распылителем. Такая струя будет смывать мыло не хуже, а расход воды будет меньше.