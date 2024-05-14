Как сэкономить на платежках за воду

Эксперт по ЖКХ Кристина Ненно рассказала для 24 Канала, что когда мы уменьшаем потребление проточной воды, мы одновременно сокращаем нагрузку на энергосистему.

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Кристина Ненно Эксперт по ЖКХ Я не предлагаю людям ходить в грязном, есть холодную пищу и не мыться, но я призываю рационально использовать воду. Если это будет делать большая часть людей, то это в свою очередь поможет снизить нагрузку на нашу энергетическую систему, то эффект будет ощутимым.

Она дала следующие советы: