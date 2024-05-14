Як зекономити на платіжках за воду
Експертка з ЖКГ Кристина Ненно розповіла для 24 Каналу, що коли ми зменшуємо споживання проточної води, ми водночас скорочуємо навантаження на енергосистему.
Читайте також Комуналка в Україні відчутно зросла: яка послуга здорожчала найбільше
Я не пропоную людям ходити в брудному, їсти холодну їжу та не митися, але я закликаю раціонально використовувати воду. Якщо це буде робити більша частина людей, то це своєю чергою допоможе знизити навантаження на нашу енергетичну систему, то ефект буде відчутним.
Вона дала наступні поради:
- Завантажуйте пральну машинку до максимального допустимого об'єму і тоді періть. Адже при неповній завантаженості пральна машина використовує більше води й більше електричної енергії.
- Перевірте на справність усю сантехніку, оскільки якщо у вас протікає унітаз – ви марно витрачаєте близько 72 000 літрів на рік. Якщо вдома підтікає кран – то до 200 літрів на добу або близько 6 000 літрів на місяць.
- Пам'ятайте, що завжди потрібно щільно закривати кран. Якщо з нього капає, ви можете втратити близько 24 літрів води на добу.
- За можливості купуйте економічну сантехніку, до прикладу, унітаз із двома режимами зливу. Це допоможе зберегти близько 15 літрів води на день для сім'ї з трьох осіб.
- Спробуйте приймати душ на одну – дві хвилини швидше. Таким чином за місяць ви зможете заощадити до 500 літрів води.
- Не витрачайте воду, коли чистите зуби або миєте посуд. Для того, щоб прополоскати рот, наберіть склянку води. Так вдасться зекономити сотні літрів води – саме стільки піде у каналізацію через відкритий кран за 3 хвилини.
- Встановіть у ванній та на кухні крани з розпилювачем. Такий струмінь буде змивати мило не гірше, а води витрачатися менше.