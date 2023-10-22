Чи зможуть українські біженці отримувати пенсії: експерт дав детальне пояснення

Багато українців були змушені покинути свої домівки через війну. Тепер багатьох з них турбує питання щодо збереження пенсійних виплат.

Що біженцям варто знати про пенсії

Як повідомили в Консульстві України в Гданську, закон не передбачає припинення пенсійних виплат через переїзд. Втім, є кілька ситуацій, за яких можуть перестати платити пенсію.

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Зокрема, мова йде про наступні випадки:

пенсіонер подав недостовірні документи;

пенсіонер понад 6 місяців не забирав пенсії;

інші ситуації, передбачені Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Відновити виплату можна, звернувшись у Пенсійний фонд. Якщо пенсіонер перебуває за кордоном, то варто піти до Консульства України. Ця можливість передбачена до кінця воєнного стану та впродовж 3 місяців після нього.

При собі потрібно мати копію довідки про захист або статус (із перекладом), оригінал документа, що підтверджує, що заявник живий, та копію українського паспорта. Відповідні документи можна отримати у консульстві.

Усі необхідні документи зазвичай готові вже через 30 хвилин після прийому громадян та розгляду документів.