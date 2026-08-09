За ці роки стажу доплачують майже 800 гривень: хто має право на надбавку

Не весь страховий стаж однаково впливає на розмір пенсії. У деяких випадках він може принести українцям додаткові сотні гривень щомісяця.

За якої умови можна отримати надбавку

Окремі українські пенсіонери можуть щомісяця отримувати майже 800 гривень доплати до пенсії. Така надбавка передбачена за понаднормовий страховий стаж, нагадали у Пенсійному фонді України.

Мова йде про роки роботи, які перевищують мінімальний страховий стаж, необхідний для призначення пенсії. Саме за них держава щомісяця нараховує додаткові кошти.

Однак право на таку доплату залежить не лише від кількості років роботи, а й від того, коли людині було призначено пенсію.

Коли стаж вважається понаднормовим

У 2026 році для виходу на пенсію за віком потрібно мати:

33 роки страхового стажу – у 60 років;

23 роки – у 63 роки;

15 років – у 65 років.

Якщо людина має більше стажу, ніж вимагає закон, кожен додатковий рік враховується під час визначення розміру надбавки.

Зверніть увагу! Для пенсіонерів, яким пенсію призначили до 1 жовтня 2011 року, діють інші правила. У такому разі понаднормовим вважається стаж понад 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

Як порахувати розмір надбавки

За кожен рік понаднормового страхового стажу пенсіонеру доплачують 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році прожитковий мінімум для цієї категорії становить 2 595 гривень, тому один додатковий рік стажу дає 25,95 гривні доплати.

Наприклад, якщо людина має 30 років понаднормового стажу, вона може отримувати 778,5 гривні щомісяця. Саме тому в окремих випадках надбавка наближається до 800 гривень.

Що ще варто знати про стаж

Страховий стаж впливає не лише на право вийти на пенсію, а й на її розмір. До нього зараховують лише ті періоди, за які було сплачено єдиний соціальний внесок.

Саме тому офіційне працевлаштування та сплата ЄСВ можуть позначитися не лише на майбутній пенсії, а й на розмірі надбавок, які людина отримуватиме після виходу на заслужений відпочинок.