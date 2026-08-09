При каком условии можно получить надбавку

Некоторые украинские пенсионеры могут ежемесячно получать почти 800 гривен доплаты к пенсии. Такая надбавка предусмотрена за сверхнормативный страховой стаж, напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Речь идет о годах работы, превышающих минимальный страховой стаж, необходимый для назначения пенсии. Именно за них государство ежемесячно начисляет дополнительные средства.

Однако право на такую доплату зависит не только от количества лет работы, но и от того, когда человеку была назначена пенсия.

Когда стаж считается сверхнормативным

В 2026 году для выхода на пенсию по возрасту необходимо иметь:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

33 года страхового стажа – в 60 лет;

23 года – в 63 года;

15 лет – в 65 лет.

Если у человека стаж превышает установленный законом минимум, каждый дополнительный год учитывается при определении размера надбавки.

Обратите внимание! Для пенсионеров, которым пенсию назначили до 1 октября 2011 года, действуют другие правила. В таком случае сверхнормативным считается стаж свыше 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Как рассчитать размер надбавки

За каждый год сверхнормативного страхового стажа пенсионеру доплачивают 1% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году прожиточный минимум для этой категории составляет 2 595 гривен, поэтому один дополнительный год стажа дает 25,95 гривен доплаты.

Например, если у человека 30 лет сверхнормативного стажа, он может получать 778,5 гривны ежемесячно. Именно поэтому в отдельных случаях надбавка приближается к 800 гривнам.

Что еще стоит знать о стаже

Страховой стаж влияет не только на право выхода на пенсию, но и на ее размер. В него зачисляются только те периоды, за которые был уплачен единый социальный взнос.

Именно поэтому официальное трудоустройство и уплата ЕСВ могут повлиять не только на будущую пенсию, но и на размер надбавок, которые человек будет получать после выхода на заслуженный отдых.