На понад 40%: з початку року рубль подорожчав відносно долара

Російський рубль укріпився нижче позначки 81 за долар США. Це сталося на тлі зростання цін на нафту, які сягнули найвищого рівня з 28 червня 2024 року.

Рубль подорожчав проти долара у 40%

Станом на 12:00 рубль виріс на 1,5%, до 80,90 за долар у неактивній торгівлі напередодні православного Великодня, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ціна на нафту – основний експортний товар Росії – зросла на 3% 17 квітня.

Зокрема російська валюта з початку року зміцнилася більш ніж на 40% щодо долара. Переважно це відбулося через очікування зниження напруженості у відносинах між Росією та США.

Рубль проігнорував заяву держсекретаря США Марко Рубіо, який попередив, що президент Дональд Трамп протягом кількох днів може відмовитися від спроби стати посередником у мирних переговорах між Росією та Україною, якщо не з’являться чіткі ознаки того, що угода можлива,

– пише Reuters.

Зауважте! Щодо китайського юаня, який використовується Центральним банком Росії для валютних інтервенцій і наразі є найпопулярнішою іноземною валютою в країні, рубль виріс на 0,1% – до 11,08 на Московській біржі.