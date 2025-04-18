Рубль подорожал против доллара в 40%

По состоянию на 12:00 рубль вырос на 1,5%, до 80,90 за доллар в неактивной торговле накануне православной Пасхи, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Цена на нефть – основной экспортный товар России – выросла на 3% 17 апреля.

В частности российская валюта с начала года укрепилась более чем на 40% относительно доллара. Преимущественно это произошло из-за ожидания снижения напряженности в отношениях между Россией и США.

Рубль проигнорировал заявление госсекретаря США Марко Рубио, который предупредил, что президент Дональд Трамп в течение нескольких дней может отказаться от попытки стать посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной, если не появятся четкие признаки того, что соглашение возможно,

– пишет Reuters.

Заметьте! По китайскому юаню, который используется Центральным банком России для валютных интервенций и сейчас является самой популярной иностранной валютой в стране, рубль вырос на 0,1% – до 11,08 на Московской бирже.