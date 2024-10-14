Старт опалювального сезону: у яких міста вже ввімкнули тепло

Через похолодання багато жителів України чекають на тепло у своїх батареях. Тим часом в деяких містах країни вже розпочався опалювальний сезон 2024 – 2025 років.

Опалювальний сезон 2024 – 2025

Варто розуміти, що початок опалювального сезону залежить не лише від стану енергетичної системи, а й від погодних умов. Однак, першими тепло отримають лікарні, школи, дитячі садки та інші заклади соціальної сфери

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Водночас фактично опалювальний сезон у житлових будинках розпочнеться, коли середньодобова температура опуститься до 8°C і триматиметься на цьому рівні протягом трьох днів. Важливо, щоб була тенденція до подальшого похолодання, і температура не підвищувалася. Водночас 14 жовтня деякі міста вже розпочали подачу тепла.

Старт опалювального сезону у Києві

З 14 жовтня в Києві частково стартував опалювальний сезон, про що повідомив мер Віталій Кличко. Першими тепло отримають заклади соціальної сфери, такі як лікарні, школи та дитсадки, але опалення буде вмикатися за індивідуальними заявками керівників цих установ.

Віталій Кличко Міський голова Києва Рішення про початок опалювального сезону ухвалюємо з урахуванням чинників забезпечення комфорту для містян, раціонального використання енергоресурсів та економного споживання електроенергії.

Що стосується житлових будинків, опалення планують підключати, коли середньодобова температура на вулиці опуститься нижче +8°C протягом трьох днів, і якщо прогнозується подальше похолодання.

Коли дали тепло у Чернігові

Розпорядження про опалювальний сезон підписав 14 жовтня в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако, повідомляє Суспільне. За словами Ломака, опалення подаватиметься поступово. Рішення про початок опалювального сезону ухвалили на засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС 11 жовтня.

Цікаво! Як зазначив заступник мера Віктор Геращенко, потрібно одночасно підключити близько 1 300 будинків.

Втім, ще 10 жовтня опалення увімкнули в чернігівському пологовому будинку. Втім, сам опалювальний сезон у Чернігові стартує з 15 жовтня, коли тепло почнуть подавати до закладів освіти та медицини, а вже з 16 жовтня опалення включать і для житлових будинків.

Запуск опалення у Вінниці

З 14 жовтня у Вінниці стартував опалювальний сезон для шкіл, дитячих садків та лікарень, повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов. Тепло подаватиметься за заявками від керівників соціальних закладів.

Зауважте! В найближчому майбутньому планується підключення опалення в багатоквартирні будинки, коли середньодобова температура триматиметься нижче +8 градусів Цельсія протягом трьох днів.

Як зазначив директор департаменту міського господарства міськради Олександр Зімбовський, Згідно з прогнозами синоптиків очікується зниження температури повітря.

Згідно з прогнозами синоптиків очікується зниження температури повітря. Наразі, здійснюємо моніторинг середньодобової температури та прогноз погоди з різних джерел, і при досягненні відповідних температурних умов, тепло почне подаватися в домівки містян. Першочергово послугу надаватимуть, там де ОСББ та управлінські компанії належним чином підготували будинки та отримали акти готовності. Також просимо вінничан бути уважними в цей час, можливо деякі будинкові мережі потребуватимуть додаткових заходів, як то спуск повітря тощо,

– розповів Олександр Зімбовський.

Згідно зі словами Зімбовського, теплопостачальні підприємства вже повністю готові до нового опалювального сезону. Підготовлено не тільки котельні та теплові пункти, але й генератори на випадок відключення електроенергії.

Коли розпочали подачу тепла у Хмельницькому

З 14 жовтня також розпочався опалювальний сезон у Хмельницькому, але не для всіх. Житлові будинки з централізованим опаленням поки залишаться без обігріву. За словами директора Департаменту інфраструктури Хмельницького Василя Новачка, наразі потрібно запустити малі котельні для забезпечення опалення дитячих садків і медичних закладів за потребою.

Надалі будемо дивитися за прогнозом погоди. Сьогодні ще не вмикаємося, і завтра ще не вмикаємося. Про середу будемо бачити,

– сказав посадовець.

Як повідомляється, на підготовку до зими комунальне підприємство “Хмельницьктеплокомуненерго” отримало з бюджету громади 65 мільйонів гривень.

Опалення у домівках Луцька

Рішення про початок опалювального сезону було ухвалено на засіданні виконкому міськради ще 9 жовтня. Втім, як повідомляє Луцький міський голова Ігор Поліщук, офіційний старт відбудеться вже в середу, 16 жовтня.

Теплоносієм в першу чергу буде забезпечено лікарняні заклади, дитячі садочки, школи. Після цього – решта споживачів,

– сказав міський голова.

Таким чином, теплопостачальним підприємствам, а також усім суб'єктам господарювання різних форм власності, що надають послуги з теплопостачання в Луцьку та прилеглих населених пунктах Луцької міської територіальної громади, було доручено розпочати опалювальний сезон 2024 – 2025 років.