Технічні переговори з Україною щодо експортних ліцензій: Польща анонсувала про їх початок

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський повідомив, що найближчим часом країна розпочне технічні консультації з Україною з питань експортних ліцензій. Польща прагне запровадити їх для українських компаній на продовольчі продукти, зокрема на зернові, цукор, птицю та яйця, для захисту польських фермерів - Економіка

Для чого потрібні ліцензії

Глава Міністерства сільського господарства заявив, що сертифікати, створені за зразком тих, які Румунія та Болгарія погодили з Україною – обмежать надмірний приплив товарів до Польщі. І, як наслідок, допоможуть припинити торгову суперечку між Варшавою та Києвом.

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Сєкєрський повідомив, що експерти з Міністерства сільського господарства Польщі спілкуватимуться з фахівцями Мінагрополітики України та обговорюватимуть продукт за продуктом.

Чеслав Сєкєрський Міністр сільського господарства Польщі Будуть ліцензії, в яких будуть вказані обсяги експорту, а також в цих ліцензіях буде запис про одержувача, куди йде товар. Ми хочемо це трохи формалізувати, але це також впорядкувало б торговельні потоки.

Міністр каже, що важливо, аби в ліцензіях був указаний фінальний одержувач товару й Україна перевіряла б кількість ввезеного товару на польський ринок. У разі великого падіння цін, Київ міг би припинити експорт та продовжити транзит через Польщу, пропонує Сєкєрський.

Чи знімуть ембарго на зерно

При цьому, Міністр уточнив, що початок переговорів поки що не означає скасування ембарго, тому наразі воно залишатиметься в силі.

Чеслав Сєкєрський Міністр сільського господарства Польщі Поки ми не домовимося про двосторонні правила щодо потоку товарів, ембарго не буде знято. Лише тоді, коли ми домовимось, і домовимося про певні речі, ми будемо говорити про зняття ембарго.

Водночас Польща вимагає також й прискорення процедур з можливістю застосування регіональних "захисних заходів", якщо ринкова проблема стосується не всього ЄС, а окремої держави-члена ЄС або регіону. На думку Сєкєрського, повна лібералізація торгівлі з Україною, запроваджена ЄС після початку великої війни, мала "контрпродуктивний ефект".